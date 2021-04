De PlayStation 5 is al sinds de release slecht verkrijgbaar en dat komt doordat er wereldwijd tekorten zijn aan halfgeleiders. De leveranciers van deze onderdelen hebben op hun beurt ook weer te maken met een enorme vraag en een beperkte productiecapaciteit. Met de pandemie die nu gaande is, is de productie uitbreiden wat lastiger dan normaal. Het resultaat is dat de console voorlopig nog lastig te bemachtigen zal zijn.

Desalniettemin zit Sony natuurlijk niet stil. Ze hopen dat er later dit jaar meer consoles op de markt gezet kunnen worden en om dat te realiseren, heeft Sony aan z’n leveranciers gevraagd of ze de productie kunnen opvoeren. Met andere woorden: Sony heeft gevraagd of ze meer onderdelen sneller kunnen krijgen, zodat er meer consoles geassembleerd kunnen worden. Dit om beter aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. Dit zei Jim Ryan in een interview met het Japanse Nikkei.

“Supply under the new coronavirus was very complicated, and we had to limit distribution to online. The supply and demand for semiconductors is also tight worldwide. We are asking our suppliers to allow us to increase production, which will flow into the market this year.”