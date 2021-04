Volgende week mogen we aan de slag met een nieuwe PlayStation 5 exclusive, namelijk Returnal. Wat ons betreft een zeer interessante release, gezien ontwikkelaar Housemarque aan het roer staat. Waar hun vorige games veelal een arcade-achtige toon hebben, wordt Returnal een heuse Triple-A ervaring. Dit wordt alleen maar duidelijker uit de beelden die we nu zien.

Om te zeggen dat Returnal helemaal buiten Housemarque z’n straatje valt is echter onjuist. In de gameplaybeelden zien we lekkere snelle gameplay met actie, maar hier en daar ook wat puzzels. Bovendien ziet de game er, naar onze mening, schitterend uit en is de framerate ook nog eens heerlijk stabiel. Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd naar wat het geworden is. Op 30 april kunnen we allemaal aan de slag met Returnal.