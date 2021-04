Nu met alle corona-perikelen moeten evenementen over de hele wereld creatief zijn om zo toch nog door te kunnen gaan. Nu gaan de Olympische Spelen gewoon door – weliswaar een jaar later en in wellicht een wat afgeslankte vorm – maar het biedt ook ruimte voor iets nieuws. In dit geval hebben we het over de Olympic Virtual Series en Gran Turismo Sport is één van de gelukkige onderdelen.

Gran Turismo Sport wordt de go-to voor het Motorsport klassement binnen de Olympic Virtual Series. Verder wordt honkbal vertegenwoordigd door eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, een honkbal game uit de stallen van Konami die niet buiten Japan is verschenen. Wielrennen wordt gedaan met de populaire thuistraining app Zwift en zeilen met Virtual Regetta. Roeien staat ook nog op de planning, alleen is hiervoor nog geen selectie gemaakt.

De Olympic Virtual Series beginnen trouwens eerder, dit evenement duurt van 13 mei tot 23 juni.