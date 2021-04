Na een jaartje pauze keert Farming Simulator eind dit jaar weer terug. En beter dan ooit, als we ontwikkelaar Giants Software mogen geloven. Farming Simulator 22 zal verschijnen op current-gen en last-gen consoles, Google Stadia, pc en Mac. De Nintendo Switch schittert in afwezigheid, maar dit was enigszins te verwachten. De Farming Simulator games wisselen meestal van jaar tot jaar tussen de “grote jongens”-versie en portable-versie.

Farming Simulator 22 belooft in ieder geval meer invloed vanuit de seizoenswisselingen om zo een nog authentiekere ervaring voor te schotelen, een hoop nieuwe machines en gereedschap én een gloednieuw engine. In het vierde kwartaal van dit jaar mogen we Farming Simulator 22 verwachten. Bekijk hieronder alvast de teaser trailer en een bijbehorend schrijven van Giants Software.