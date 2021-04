Ontwikkelaar Deck Nine Studios en uitgever Square Enix hebben een korte video vrijgegeven waarin de openingsscène van het aankomende avontuur Life is Strange: True Colors te zien is. Daarin worden we voorgesteld aan onze nieuwe protagonist Alex Chen.

De game zal het verhaal vertellen van Alex die op het punt staat om de pleegzorg voor de eerste keer te verlaten en terug te keren naar haar huis in Haven Springs, Colorado. Hier zal ze herenigd worden met haar broer en familie. Niet lang nadat ze terugkeert, sterft haar broer in een mysterieus ongeval, en het is aan jou, Alex, om te onderzoeken wat er gebeurd is.

De beelden tonen ons echter niet alleen de eerste minuut van de game, maar ook de resultaten van de full performance motion capture-technologie. Het gezicht van Alex Chen lijkt op een heel realistische manier te bewegen. Actrice Mori had daar het volgende over te zeggen bij Games Radar:

“The ability to have just a single person be the body physicality, face, and voice of the character really allowed an authentic and organic performance. When we were in that mocap room, we didn’t have to worry about, like, ‘oh, okay, well, we need to make sure that we capture that emotion, or that emotional resonance when we go to VO to make sure that it matches up with what you were doing physically.’ It was all of a piece, it was all together.”