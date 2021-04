De nieuwe iPad Pro van Apple zal de PlayStation 5 DualSense-controller ondersteunen, zo heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. iPad-productbaas Raja Bose bevestigde dit nieuws tijdens Apples Spring Loaded-evenement en hij had er het volgende over te zeggen:

“You can also play the latest games with console-quality graphics at super-high framerates. This raw performance, along with the ProMotion display, four speakers, and now, support for the latest PlayStation or Xbox game controllers with haptics, makes playing games on iPad Pro insanely fun.”