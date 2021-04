Vorige maand liet de cinematische trailer van After the Fall een zeer goede indruk achter. De makers van Arizona Sunshine, Vertigo Games, weten als geen ander hoe een benauwd sfeertje neer te zetten en de meest recente gameplay doet daar nog eens een schepje bovenop.

De virtual reality titel, die volledig in coöperatieve modus speelbaar is, laat je in de eerste persoon een bevroren apocalyps meemaken. Van de gewone zombie op normaal mensformaat tot uit de kluiten gegroeide gigantische mutanten: niets is gewoon normaal gebleven in het eens zo zonnige LA van 1980.

De game staat op de planning voor een release in de zomer van dit jaar, maar een specifieke releasedatum werd nog niet gegeven.