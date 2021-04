De wereld van Biomutant is alles behalve heerlijk en ontspannend, maar de vibes die we krijgen van de nieuwste trailer geven werkelijk een heel ander beeld dan we gewend zijn. Een totaal tegenovergestelde wereld, als we het vergelijken met de laatste gameplaytrailer.

Hoe dan ook is het goed te zien dat een game als deze ook meerdere kanten heeft om mee te pronken. Volgens de omschrijving van de video op YouTube is alles wat je hoort en ziet in de onderstaande trailer ook daadwerkelijk te vinden in de game. Dus gooi de beentjes lekker omhoog en geniet van het contrast met de vaak toch al zo duistere werelden in videogames.

Biomutant is vanaf 25 mei verkrijgbaar.