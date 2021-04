Heb je er altijd al van gedroomd om een bad ass advocaat te worden, of misschien wel een detective, maar heb je geen zin in een ellenlange saaie opleiding? Dan komt er deze zomer een game uit die je misschien maar eens in de gaten moet houden: The Great Ace Attorney Chronicles.

Ace Attorney is natuurlijk geen onbekende naam, maar is wellicht niet zo bekend bij gamers met slechts een PlayStation console. De eerdere games uit de franchise werden alleen uitgegeven op platforms met het Nintendo logo. Een grote stap dus, maar niet alleen van de ene console naar de andere bij de release van de trilogie. Het is voor voorgenoemde titels, aangezien het hier om twee gebundelde games gaat, ook het Engelse debuut. The Great Ace Attorney: Adventures en The Great Ace Attorney 2: Resolve zagen hun release eerder enkel in Japan.

Als je benieuwd bent wat voor gameplay je mag verwachten van anime Sherlock Holmes, check dan de onderstaande trailer en het PlayStation Blog. De game staat gepland voor release op 27 juli van dit jaar.