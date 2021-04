Na verschillende evenementen over een tijdspanne van ongeveer 24 uur is de nieuwe map voor Call of Duty: Warzone daar. Hoewel nieuw, de map zoals we die kennen is vernietigd door een nucleaire bom die je zelf hebt kunnen activeren op Rebirth Island. Als gevolg hiervan zijn we teruggeworpen naar het jaar 1984 om daar op een variant van de bekend map te spelen.

Er zijn diverse locaties aangepast. Zo is de dam nu een brug en er staan veel nieuwe constructies, waaronder een bekende uit eerdere Call of Duty games. Daarnaast is het vliegveld nog intact en Quarry is een zoutmijn. Tevens heeft Raven Software de diverse gebouwen van een nieuwe lik verf voorzien en dat is dan pas het topje van de ijsberg.

Wat ook de nodige impact heeft is dat deze map in de lente is gesitueerd, waardoor de lichtinval net wat anders is. Dit neemt ook het euvel van moeilijk zichtbare Operators enigszins weg. Voor de rest adviseren we je vooral om de map zelf te gaan ontdekken, want er is genoeg nieuws om te bekijken.

Bevalt de map niet? Dan heb je helaas pech. Raven Software heeft namelijk aangegeven dat de originele map nooit meer zal terugkeren. Hieronder een gameplaytrailer en een promotievideo om de nieuwe map extra onder de aandacht te brengen.