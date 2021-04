Cyberpunk 2077 mag dan een teleurstelling genoemd worden, CD Projekt RED heeft geen enkele reden tot klagen. Het blijkt namelijk dat de game ondanks de vele en zware kritieken uitstekend verkocht heeft. In de periode van 10 december tot en met 31 december 2020 is de game namelijk maar liefst 13.7 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Dit maakt Cyberpunk 2077 tot een van de snelst verkopende games ooit, want de titel verkocht dit aantal in slechts drie weken tijd. Het merendeel van Cyberpunk 2077 werd verkocht op pc, 56% van de exemplaren werd op dat platform weggezet. Daarna volgt de PlayStation 4 met 28% en als laatste de Xbox met 17%.

In dit aantal is echter niet opgenomen hoeveel keer de ontwikkelaar terugbetalingen heeft moeten doen. Dus de daadwerkelijke verkopen zijn op dit moment anders. Ook omdat niet duidelijk is hoeveel keer de game in 2021 is verkocht, want ondanks alles zal die verkoop natuurlijk ook door zijn gegaan.

Voor PlayStation gamers is dat overigens wat moeilijker, want de game is niet via de PlayStation Store verkrijgbaar. CD Projekt RED gaf daar recent over aan dat het bij Sony ligt wanneer de game terugkeert.