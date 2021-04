Op het moment dat de CMOS batterij uit de PlayStation 4 en PlayStation 5 gehaald wordt, of domweg sterft, dan kan dat in potentie problemen opleveren voor het spelen van games. Het is namelijk noodzakelijk dat er een functionerende klok actief is die gevoed wordt door deze batterij. Een oplossing is een verbinding met het internet, maar als dat niet mogelijk is, dan worden alle games op de PlayStation 4 onspeelbaar en dat geldt ook voor een gedeelte van de PS5-games.

Niet echt handig en hoewel de kans op problemen nu nog klein is, Sony levert immers uitstekende ondersteuning voor deze consoles, kan dat in de toekomst wel een probleem zijn. Sony heeft niet officieel gereageerd op de bevindingen van techneuten die online gedeeld zijn, maar volgens nieuwe berichten is Sony er wel mee bezig.

Bekend industrie insider Tidux heeft op Twitter aangegeven dat Sony naar het zogeheten ‘Cbomb’ probleem kijkt en dat ze hard aan een oplossing werken. @DoesItPlay1 is het Twitteraccount dat dit nieuws aanvankelijk bracht en ook de beheerder van dat account heeft begrepen dat Sony er naar aan het kijken is. Dus wellicht dat er op korte termijn een update wordt vrijgegeven.