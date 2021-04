Het gebeurt niet vaak dat een bejaarde de hoofdrol speelt in een game, in Just Die Already is dit toch het geval. Deze ‘old people mayhem sandbox’ zal volgende maand uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

In Just Die Already worden bewoners van een bejaardentehuis eruit geschopt, maar ze krijgen de kans om in te trekken in een geheel nieuw onderkomen. Om hier toegang toe te krijgen moeten de bejaarden gevaarlijke uitdagingen volbrengen. Dit kan zowel alleen als met maximaal drie andere spelers.

Om je een idee te geven wat je van de game kunt verwachten is er een trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt checken. Wil je Just Die Already aanschaffen, dan kan je dat doen op 20 mei. Dan wordt deze titel voor €13,99 aangeboden in de PlayStation Store.