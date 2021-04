Geruchten over het mogelijke bestaan van een Metal Gear Solid Remake circuleren intussen al wel een tijdje, maar tot op heden is nog steeds niets officieel bevestigd. De geruchtenmolen is aan het draaien en daar doet David Hayter, de stemacteur van Solid Snake, nog een schepje bovenop.

Tijdens een recente livestream op het YouTubekanaal “Dan Allen Gaming” was Hayter te gast om te spreken over allerlei onderwerpen. Uiteraard werd het al dan niet bestaan van een remake aangehaald en Hayter lijkt toch enigszins inside info te hebben.

“You know, I thought it was just a rumour until the day before yesterday. And then I got a text from one of the insiders saying they heard it might really be happening.”