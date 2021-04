Sinds gisteren is er een PlayStation 5-versie van Judgment beschikbaar. Zoals dat tegenwoordig het geval is, wordt dat gevierd met een nieuwe trailer. Alleen blijft het hier niet bij, want SEGA laat weten dat er een aankondiging onderweg is omtrent deze titel.

Van de lanceringstrailer van Judgment – die je onder dit bericht kunt checken – zal niemand opkijken, de aankomende aankondiging zal het hart van gamers die Judgment erg waarderen sneller doen kloppen. SEGA heeft een website in het leven geroepen waar een countdown op te zien is. Deze telt af naar 7 mei om 16.00 uur. Op deze datum en tijdstop zal de aankondiging gepaard gaan met een trailer.

De vraag is nu wat de aankondiging zal zijn. De kans is groot dat er een vervolg op Judgment wordt aangekondigd. SEGA liet al eerder weten dat dankzij de goede verkopen in Europa een tweede deel zeer waarschijnlijk zou zijn en niet zo lang geleden dook het handelsmerk ‘Lost Judgment’ op. Een onthulling van het vervolg op Judgment lijkt het meest logisch, het is afwachten tot 7 mei of dit ook daadwerkelijk het geval is.