Het is intussen al zo’n twee jaar geleden dat de veelbelovende sci-fi horrorgame Chernobylite werd aangekondigd. De game is inmiddels ook al even beschikbaar op Steam in early-access vorm, maar consolespelers hoeven niet zo lang meer te wachten voordat ze met de officiële versie aan de slag kunnen gaan. Ontwikkelaar The Farm 51 heeft laten weten dat de PS4-versie van de game in de loop van juli 2021 zal uitkomen, terwijl de PS5-versie later dit jaar ook zal verschijnen. Een specifieke periode hiervoor werd echter niet gegeven.

Om dit nieuws te vieren, werd uiteraard een nieuwe trailer online gezet, zodat we nog eens de radioactieve sfeer van de game kunnen opsnuiven. Check die trailer hieronder en lees meer over de game hier.