Assassin’s Creed: Valhalla is intussen al even uit, maar het lijkt erop dat de technische problemen waar de game al sinds de launch mee kampt, nog steeds niet helemaal van de baan zijn. Ubisoft lijkt dat te beseffen en wil dan ook meer tijd nemen tussen updates door, zodat ze grondiger de kwaliteit van hun updates kunnen testen. Dit liet Ubisoft weten in een recente blogpost.

We hebben een aantal wijzigingen aangebracht in ons productieproces en aan onze tools zodat we meer robuuste updates kunnen leveren […]. We verschuiven ook van een 4-weken naar een 5-weken Titelupdate-releaseschema, zodat we grondiger kunnen testen en bijschaven.

Als gevolg van deze aanpassingen, hebben we besloten om onze volgende Titelupdate (1.2.1) uit te stellen tot 27 april en de Wrath of the Druids-uitbreiding tot 13 mei.