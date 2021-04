Al jaren is de Call of Duty franchise een van de grootste in de industrie en met de komst van Call of Duty: Warzone is het naar recordhoogtes geschoten. Zo heeft inmiddels 100 miljoen man de Battle Royale shooter gespeeld en ook de gewone delen blijven steevast goed verkopen. Dat blijkt wel uit nieuwe cijfers die bekend zijn gemaakt.

De serie bestaat inmiddels uit een fors aantal delen, gezien er jaarlijks een nieuwe uitkomt. Al die delen zijn bij elkaar goed voor maar liefst meer dan 400 miljoen verkochte exemplaren. Dit betekent dat elk deel gemiddeld 22 miljoen keer is verkocht en dat over een periode van bijna 20 jaar. Wat je ook over de franchise denkt, indrukwekkend is het absoluut.

De best verkopende game in de franchise tot op heden is Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Die game is meer dan 30 miljoen keer verkocht. Hierna volgen Modern Warfare 3 en Black Ops, die allebei op 26 miljoen verkochte exemplaren zitten. Als we even teruggaan naar het totale aantal, met 400 miljoen verkochte exemplaren staat de franchise op de derde plek.

De eerste plek is voor de Mario franchise (680 miljoen verkochte games) en de tweede plek is voor Tetris (495 miljoen verkochte games). Waar staat Grand Theft Auto dan, horen we je al denken. Die ligt ondanks de bizarre verkoopaantallen van GTA V momenteel op de zesde plek met in totaal 320 miljoen verkochte games.