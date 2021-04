Als je optimaal van de games wilt genieten die via PlayStation Now aangeboden worden, dan is downloaden de beste optie. Dit gaat echter niet voor elke game op en bij streamen lever je hoe dan ook op de kwaliteit in. Er zit echter verbetering aan te komen, want Sony heeft aangekondigd dat de service 1080p streaming mogelijk gaat maken.

Dit is een gekoesterde wens vanuit de community en daar geeft Sony nu gehoor aan. Dit betekent in de praktijk dat de beeldkwaliteit van de games via stream aanzienlijk omhoog gaat, wat per definitie een positieve vooruitgang is. Om dit mogelijk te maken zal er een update uitgerold worden en die volgt binnen nu en een paar weken.

De enige nuance in dit verhaal is natuurlijk dat de game in kwestie wel een 1080p resolutie moet ondersteunen, enkel dan is het haalbaar om de game ook in die kwaliteit te streamen.