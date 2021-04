Call of Duty: Warzone is natuurlijk te spelen op de PlayStation 5 via backwards compatibility, maar op die manier haalt de game niet alles uit de console. Raven Software heeft echter tot op heden niet gesproken over een eventuele ‘next-gen’ versie, maar die blijkt alsnog te gaan komen.

Ze hebben de stilte namelijk doorbroken in een interview met CharlieIntel. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ze werken aan een PS5 en Xbox Series X|S update voor de game. Die zal een aantal nieuwe features toevoegen, waaronder 120Hz ondersteuning.

Verder zouden de laadtijden moeten verbeteren dankzij de SSD en men overweegt een FOV-slider voor de consoleversies van Warzone. Een toegewijd team is momenteel met de nieuwe technologie bezig, maar wanneer de updates komen is nog niet bekend.