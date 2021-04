CD Projekt RED heeft goede zaken gedaan met Cyberpunk 2077. Zo wist de game in amper een maand tijd maar liefst 13.7 miljoen keer te verkopen. Dit kon je laatst hier lezen, maar toen was het nog wat onduidelijk hoe het met terugbetalingen zat. Veel mensen hebben door de tegenvallende kwaliteit immers om een terugbetaling gevraagd, wat een impact op de sales heeft.

Nu is de ontwikkelaar daar niet heel specifiek in, behalve dat ze pakweg 2,2 miljoen dollar hebben terugbetaald via het ‘Help Me Refund’ programma. Dit is echter een programma voor kopers van de game die geen mogelijkheid hadden om een terugbetaling te krijgen via de originele verkoper van de game.

Dit impliceert ook dat het daadwerkelijke aantal terugbetalingen vele malen hoger ligt, gezien Microsoft, Sony en andere platformen verzoeken gehonoreerd hebben. Analist Mike Futter heeft het financiële rapport van de ontwikkelaar bekeken en merkt op dat de ontwikkelaar rond de 51 miljoen dollar heeft terugbetaald, wat dus aanzienlijk hoger is dan de 2,2 miljoen via hun eigen programma.

De conclusie is dat CD Projekt RED hele verwarrende taal gebruikt, waardoor het moeilijk specifiek vast te leggen valt. Dat suggereert Futter althans via Twitter.