De release van Returnal is nog een weekje van ons verwijderd, maar als je zeker wilt zijn dat je vanaf dag 1 met de game aan de slag kan, dan kan je je nu alvast voorbereiden. Via de onderstaande tweet is immers bekendgemaakt dat pre-loads vanaf nu al beschikbaar zijn, als je uiteraard een pre-order voor de game hebt geplaatst.

Uit deze pre-loads kunnen we bovendien afleiden dat Returnal zo’n 56GB op je harde schijf in beslag zal nemen. Dat valt mee als je het vergelijkt met sommige hedendaagse AAA-games, maar je zal toch wel even tijd moeten vrijmaken om de game te downloaden. Returnal zelf komt uit op 30 april.