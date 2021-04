Review | Pulse 3D Wireless Headset – Met de launch van de PlayStation 5 heeft Sony voor de consument een bijbehorende headset uitgebracht. De Pulse 3D headset is qua design helemaal in lijn met de vijfde PlayStation console. Niet heel gek, want Sony heeft ook tijdens de PS4 periode verschillende headsets uitgebracht. Sony is überhaupt een bedrijf dat veel ervaring heeft op het gebied van geluid, dus een mooi geluidsproduct mag je altijd wel van hen verwachten. Zij zijn tegenwoordig ook bezig met spatial sound toepassingen onder de noemer 3D audio, wat ook in de naam is verwerkt bij deze headset. Wat mag je nu precies verwachten en is deze headset ook een mooie toevoeging op je PS5 set-up? De review heeft even op zich laten wachten, maar eindelijk kunnen deze vragen beantwoord worden.

Comfort is slachtoffer van slick design

Dat de Pulse 3D een zeer modern uiterlijk heeft, is misschien wel het minste wat ik ervan kan zeggen. Het zeer minimalistische ontwerp past perfect bij het futuristische uiterlijk van de PS5 en Sony heeft daarin, voor het oog, een geslaagd design genomen. De witte plastic hoofdband is erg stevig en de onderkant ervan is gecoat met rubber, waarop de PlayStation symbolen als textuur staan. Hetzelfde idee als bij de witte zijkanten van de PS5. Ook de verschuifbare band tussen de earcups en de witte hoofdband bestaat uit rubber materiaal, dat rust op de bovenkant van je hoofd. De headset is niet heel groot en de earcups zijn ook wat kleiner om je oren dan bij de gemiddelde game headset het geval is.

Daarbij moet wel gezegd worden dat de headset ergonomischer op je hoofd had mogen zitten en daarmee ook iets steviger. De vrij luchtige constructie heeft weinig grip bij je oren, waardoor het wat losjes op je hoofd rust. Omdat de earcups wat kleiner zijn, en vooral erg rond, loopt het niet natuurlijk om je oren heen en zit het dus ook niet optimaal. Een wat ergonomischer design had kunnen zorgen voor wat meer grip en tegelijk hadden grotere earcups kunnen profiteren van nog beter geluid (grotere klankkasten). De knoppen op de linker earcup zijn zeer klein en onhandig in gebruik. Ze zitten als een rij achter elkaar en zijn erg moeilijk van elkaar te onderscheiden door hetzelfde design dat is toegepast op alle knoppen. Van boven naar onder heb je een game- en voicechat regelknop, side toning knop (aan- en uitzetten), volumeknop en een muteknop. Het is natuurlijk strak om te zien, maar intuïtief is anders (een scroll wiel voor volume had meer onderscheid kunnen bieden).

Barebones headset

De Pulse 3D doet zelf niks met 3D, het is eigenlijk een doorgeefluik van de 3D optie op je PS5. Dit kun je met elke andere headset ook voor elkaar krijgen, dus daar hoef je de headset niet speciaal voor aan te schaffen. Ik hoopte stiekem op een extra functie, waardoor de 3D feature van de PS5 een extra zetje zou krijgen, maar helaas is dat dus niet het geval. Voor de rest biedt de headset eigenlijk vrij weinig. Je hebt ook geen verschillende profielen waar je uit kan kiezen of equalizer opties, niks. Je hebt te maken met één profiel en daar moet je het mee doen, erg rechttoe rechtaan. Voor sommige gamers kan dit overigens gerust als een pluspunt ervaren worden onder de noemer ‘zorgeloos gebruik’. Toch kan ik niet negeren dat concurrenten voor rond dezelfde prijs net dat beetje extra kunnen bieden in vergelijking met de Pulse 3D.

Wat wel een zeer fijne feature van de headset is, is dat het draadloos is. Met ongeveer 11-13 uur accuduur is het op zich niet aan de lage kant, maar vooral door de 3-3,5 uur oplaadtijd mag de accuduur wat langer zijn. Gelukkig kan je de headset door blijven gebruiken met de bijgeleverde mini-jack kabel via de DualSense, terwijl je de Pulse 3D aan het opladen bent. Voor het draadloze gebruik dien je wel een USB-dongle in je PS5 te steken (ook te gebruiken op PS4 en pc), wat ook eigenlijk weer jammer is. Gezien de geïntegreerde beleving van de Pulse 3D op de PS5 (bij het aanpassen van het volume geeft de PS5 dit aan) was het tof geweest als de console de headset zonder een dongle zou kunnen gebruiken. Het echte first party gevoel zeg maar. Hoewel ik dit niet als minpunt zal rekenen, had ik dit wel verwacht van Sony als een extra stukje verzorging.

Degelijke sound voor prima prijs

Sony heeft erg zijn best gedaan met het geluid voor een degelijke prijs. De middentonen zijn zeer zuiver. Alles is helder en mooi te horen, van voetstapjes tot puin wat op de grond valt. Het is daarom zo jammer dat de lage en hoge tonen behoorlijk wat body missen. Je krijgt soms ook een inconsistent gevoel bij druk geluid, wat erop duidt dat dus niet alle tonen even aanwezig zijn, zoals ze zouden moeten zijn. De beperkte ruimtelijkheid die de headset heeft helpt ook niet mee bij deze drukke geluidsmomenten. De bass is goed aanwezig, maar mist de volledigheid voor een extra stevige presentatie. De treble is helemaal bescheiden, dus je krijgt daardoor erg vol geluid dat redelijk warm klinkt. Het is eigenlijk best goed voor een headset van rond de €100,- die ook nog eens draadloos is. Hier en daar mocht het wel iets meer karakter hebben.