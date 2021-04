Nu de releasedatum van Scarlet Nexus eindelijk is vrijgegeven, kunnen we aftellen tot de release daar is. Om de pijn tijdens het lange wachten wat te verzachten, kunnen we nu ook nog eens nieuwe video’s van de game bekijken, waarin de flitsende combat van de game centraal staat.

Aangezien je de game met twee protagonisten zal spelen, krijgen we ook twee nieuwe video’s. In de ene video zien we Yuito vechten in een hospitaal, terwijl Kasane aan bezoekje brengt aan een museum. Beiden tonen hun speciale krachten in actie en beiden staan garant voor een hoop chaotische gevechten.

Bekijk beide video’s hieronder. Scarlet Nexus verschijnt op 25 juni.