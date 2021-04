Zes jaar geleden sloot PlayStation Home z’n deuren om nooit meer terug te keren. Het sociale platform kende veel interessante elementen en het had ook zeker potentie, maar aan de oorspronkelijk beloofde verwachtingen heeft het nooit voldaan. Ondanks het sluiten is er nog altijd een community die hoopt dat het sociale platform in de toekomst terugkeert, zo was daar laatst al een documentaire over te zien.

Interessant is dat PlayStation Home nu opnieuw is opgedoken en dat in een meer zakelijk opzicht. Sony heeft het handelsmerk namelijk vastgelegd voor een langere periode, tot 2028. Dit zal ongetwijfeld bedoeld zijn om de benaming veilig te stellen, zoals bedrijven wel vaker doen. Desalniettemin heeft deze verlengde registratie de hoop aangewakkerd dat Sony er alsnog weer wat mee gaat doen. Een suggestie die de ronde doet is dat Sony het terug zou kunnen brengen in combinatie met de opvolger van PlayStation VR.

Vooralsnog is de kans klein dat er effectief wat mee gedaan wordt, maar de mogelijkheid bestaat in ieder geval wel. Bij meer nieuws lees je het hier.