Sony heeft de PlayStation Store die via de webbrowser te bereiken is vorig jaar van een nieuwe lik verf voorzien. Gezien veel features echter uit de PlayStation Store zijn verdwenen, is een veelgehoorde klacht dat de webversie maar een onoverzichtelijke boel is. De oude PlayStation Store kon in diverse opzichten ook een stuk beter, maar feit blijft dat content daarin overzichtelijker gepresenteerd werd.

Nu blijkt echter dat de oude PlayStation Store niet helemaal is verdwenen. Die versie is namelijk nog steeds online beschikbaar, maar daarvoor heb je wel een Firefox plugin nodig. Sony heeft wat HTML bestanden weggehaald bij de oude PlayStation Store om zo te voorkomen dat consumenten er toegang toe bleven houden. Maar met de plugin kan je alsnog weer bij de oude layout komen. Mocht je dat nu heel graag willen, dan kan je de plugin hier downloaden.

Je moet wel door wat hoepels springen om het werkende te krijgen en daarvoor kan je de onderstaande video bekijken.