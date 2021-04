Later dit jaar kunnen we aan de slag met de nieuwste game in de Life is Strange franchise: True Colors. Ontwikkelaar Deck Nine Studios gaf ons onlangs nog een korte kijk op het hoofdpersonage Alex Chen, maar uiteraard staat Alex er niet alleen voor.

In een nieuwe video worden we voorgesteld aan de volledige cast van de game. Alex ontmoet een hoop personages in Haven Springs, die zo elk hun identiteit en hun geheimen hebben. Heel wat personages passeren de revue, dus de individuele screentime is beperkt, maar de video is wel perfect om de volledige cast voor een eerste keer te ontmoeten.

Check de video hieronder, Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september voor, onder andere, de PS4 en PS5.