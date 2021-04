Vorige week kregen we dan eindelijk het verlossende bericht dat Tales of Arise dit jaar in september zal verschijnen, na heel wat uitstelgedrag van ontwikkelaar Bandai Namco. De hype train lijkt nu echter helemaal op gang te zijn, want er werd een nieuwe video van de game vrijgegeven.

Het gaat hier om een Japanse commercial die ongeveer een minuutje duurt. Uiteraard zal je dus je beste Japans moeten bovenhalen, of je kan gewoon genieten van de beelden, die er zeker en vast indrukwekkend uitzien. Bekijk de video hieronder, Tales of Arise verschijnt op 10 september voor onder andere de PS4 en PS5.