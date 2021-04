De Chinese tak van Sony heeft een PlayStation Showcase aangekondigd. Deze vindt plaats op 29 april om 05:00 uur onze tijd. Dat valt te lezen op het officiële Twitteraccount van Sony’s China Hero Project. Waarschijnlijk doet dat niet gelijk een belletje rinkelen, maar dit programma ondersteunt Chinese ontwikkelaars zodat zij niet alleen lokaal, maar ook globaal kunnen doorbreken.

The online showcase of PlayStation China will take place on 11AM, 27th, April, 2021(Beijing Time). Guess which game will give you an update during this event? Stay tuned. pic.twitter.com/BW7eWonwFY — ChinaHeroProject (@ChinaHeroPRJCT) April 23, 2021

Momenteel is het nog onduidelijk wat we precies kunnen verwachten. Vermoedelijk richt de showcase zich specifiek op Chinese games die voor het PlayStation platform in ontwikkeling zijn. In het verleden zijn games zoals Lost Soul Aside, Hardcore Mecha, F.I.S.T., Anno Mutationem, Boundary, Convallaria en Ran: Lost Islands aan bod gekomen. Overigens zegt de tweet dat het om de 27ste gaat, maar dat is niet correct.