It Takes Two is meer dan 1 miljoen keer verkocht. Dat laat ontwikkelaar Hazelight op Twitter weten. Oprichter Josef Fares laat op zijn eigen Twitteraccount vervolgens weten dat ‘dit bewijst dat er genoeg gamers zijn die coöp willen spelen’. Vervolgens bedankt Fares iedereen en geeft hij aan te hopen dat er meer van dit soort games op de markt komen.

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️ — Hazelight Studios (@HazelightGames) April 23, 2021

Precies een maand geleden kwam It Takes Two uit. De game is zeer goed ontvangen bij de pers en krijgt goede cijfers. Onze eigen Lennard is ook erg onder de indruk. Zijn It Takes Two review lees je op de site. Overigens zijn er meerdere topics op ons forum waarin mensen nog opzoek zijn naar iemand om mee samen te spelen. Dus zoek jij ook nog iemand, laat dan even een reactie achter.