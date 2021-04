Godfall komt volgens de PEGI-rating naar de PlayStation 4. De game lanceerde vorig jaar tegelijkertijd met de PlayStation 5 als een exclusive voor die console. Daarnaast is Godfall op de pc beschikbaar in de Epic Game Store. Een eventuele PlayStation 4-versie is destijds niet aangekondigd, maar blijkt er nu dus wel aan te komen. Het is alleen nog even wachten op de officiële bevestiging vanuit Gearbox Publishing.

Echt goed is Godfall niet ontvangen. Mocht je waarde hechten aan Metacritic, dan staat de PlayStation 5-versie daar op een score van 6.1 en de pc-versie op 5.9. Patrick was ook niet onder de indruk. Zijn Godfall review lees je op de site. Inmiddels zijn er wel verschillende updates voor de game uitgebracht, waarvan de Primal update de grootste is. Die voegt nieuwe loot, endgame content en meer aan de game toe.