Waar Call of Duty delen in het verleden schijnbaar niet snel genoeg konden aangekondigd worden, kiest men nu voor een opmerkelijk andere aanpak. Call of Duty: Black Ops Cold War bleef bijvoorbeeld lange tijd in nevelen gehuld, ook al gonsde het wereldwijde web van de geruchten. De volgende titel in Activisions miljoenenfranchise zal eveneens niet meteen op de voorgrond treden.

Dat ligt niet alleen aan de Covid-19 crisis. Ook de manier van reclame maken is de voorbije jaren duchtig veranderd, waardoor het voor Activision interessanter is om te wachten. Activision Publishing president Rob Kostich liet optekenen dat het derde seizoen van Warzone momenteel alle aandacht opeist en stelde eveneens dat de aankondiging van het volgende deel ook in deze modus zal geïntegreerd worden.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben vooraleer we meer informatie krijgen over de nieuwe Call of Duty. Geruchten wijzen echter op een terugkeer naar het strijdtoneel van Wereldoorlog II.

“We’re probably shifting a bit more in that direction. Most of the reason is — you’ve seen what we have in Season 3 this week. We have so much to talk about and so much going on that’s happening this week. We want to focus on that with the community, focus on the journey with them.”

“Also, as you saw last year, we did some cool things in terms of integrating the reveal of Black Ops into Warzone. Those are the things we want to orchestrate and provide to our community, letting them discover Call of Duty themselves in their play experience.”

“That part’s been fun for us and our development teams. Marketing is changing within Call of Duty, how we get the community to participate and uncover things for us. It might be happening later, but it’s all part of a broader agenda to bring the community along on a fun journey.”