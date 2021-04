Fallout 76 wist lang niet iedereen te overtuigen – en eigenlijk is dat zelfs een understatement. Toch ploegt de game update na update dapper voort, in een bewonderenswaardige queeste om spelers een memorabel avontuur voor te schotelen. De nieuwste update heet Locked & Loaded en zal volgende week zijn opwachting maken in het post-apocalyptische West-Virginia.

In de onderstaande video geeft Bethesda de nodige uitleg over de update. Zo zal je dit keer twee verschillende S.P.E.C.I.A.L. loadouts kunnen samenstellen, alsook een nieuw kamp kunnen bouwen zonder het oude automatisch tot een schroothoop te herleiden. Het pakket wordt verder aangedikt met onder andere een nieuwe spelmodus en een aim assist optie.

Ga jij voor deze update Fallout 76 terug vanonder het stof halen? Of is de game bij jou nooit onder het stof beland? Laat het ons hieronder weten.