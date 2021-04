Deze week verschijnt Returnal, wat een exclusieve game voor de PlayStation 5 is en amper twee maanden later staat de volgende op het programma: Ratchet & Clank: Rift Apart. Deze game verschijnt op 11 juni en nu die release dichterbij komt gaat Sony steeds meer informatie delen. Zo ook vandaag: maak kennis met Rivet, de nieuwe Lombax in dit avontuur.

Rivet is een verzetsstrijder uit een andere dimensie waar het organische leven wordt opgejaagd door Nefarious. Vanwege de scheuren in het universum is Rivet in staat om naar het universum van Ratchet & Clank te reizen en vice versa, waardoor ze een belangrijke rol in het avontuur zal spelen. Om beter kennis met haar te maken is er een nieuwe trailer uitgebracht, zie hieronder.

Als je de Digital Deluxe Edition van Ratchet & Clank: Rift Apart aanschaft, dan krijg je vijf extra armor suits en die zijn voor zowel Ratchet als Rivet. De vijf verschillende suits zijn nu ook onthuld, bekijk die onder de trailer.