Via het PlayStation Blog onthulde Sony PlayStation eerder vanmiddag meer informatie over Rivet, de nieuwe Lombax waarmee je kennis zult maken in Ratchet & Clank: Rift Apart. Dit ging samen met een trailer, maar dat is niet het enige wat Insomniac Games deze week zal laten zien.

Er staat namelijk een nieuwe State of Play gepland en wel voor aanstaande donderdagavond. Deze uitzending zal om 23.00 uur ’s avonds plaatsvinden en hierin krijgen we een kwartier aan nieuwe Ratchet & Clank: Rift Apart gameplay te zien. Die titel vormt dus de hoofdmoot van de uitzending, maar dat is niet alles.

Tijdens deze uitzending zal Sony ook nog wat aandacht schenken aan wat indie-titels, maar welke dat zijn is nog niet bekend.