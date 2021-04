Met regelmatige updates is Call of Duty: Warzone een game van aardige omvang geworden. Zeker als je ook Modern Warfare en/of Black Ops Cold War nog op je PS4 of PS5 hebt staan. Met name op de PlayStation 5, waarbij je met beperkte ruimte te maken hebt, kan dat tot wat vervelende opslagbeperkingen leiden.

Laatst heeft Raven Software al via een update de totale vereiste opslag van de game weten te verkleinen, maar alsnog is het niet ideaal. In een interview met VGC wordt Amos Hodge (creative director) hiernaar gevraagd en hij stelt dat de ontwikkelaar zich ervan bewust is.

De ontwikkelaar is continu bezig met het updaten van de totale omvang van de game. Hoewel er geen concrete belofte werd gedaan, stelt Hodge dat ook zij bij de ontwikkelaar gamers zijn en tegen precies hetzelfde ‘probleem’ aanlopen. Ze zijn ermee bezig en het zal beter worden, dat wilde Hodge wel kwijt.

“We just did an update with Season 2 that reduced the file size by quite a bit. We’re continually updating that, we recently added the feature allowing you to select which sections of the game you’ve downloaded, because really… it’s the amount of content – single-player, zombies, multiplayer – and not just one game, it’s like four games.

So allowing players to unload certain sections of the game, like if you’re done with single-player… and we’re continually working on file size. We know it’s an issue, we’re players too, it’s on my hard drive, we’re constantly working on it… you’ll see it get better.”