Respawn Entertainment werkt aan een gloednieuwe IP. Dit is duidelijk geworden via een vacature op de website van de Amerikaanse studio, die nog eens extra gedeeld is door studiohoofd Vince Zampella. Respawn is op zoek naar een ‘Incubation Team Software Engineer’ die zich graag wil aansluiten bij een team van ongeveer 5 man.

Verdere details zijn uit de vacature niet op te maken, behalve dat de toekomstige nieuwe werknemer nauw betrokken is bij de vroege ontwikkeling van een kersverse IP die gericht is op ‘gameplay and good feel’. Gezien de ontwikkeling dus nog niet zo heel ver is, ziet het er niet naar uit dat we spoedig een aankondiging mogen verwachten.

Ondertussen is Respawn Entertainment natuurlijk ook druk bezig met de doorontwikkeling van Apex Legends, waarvan het negende seizoen begin mei van start gaat.