Sony Interactive Entertainment heeft de beschikking over verschillende ontwikkelstudio’s en dat wereldwijd. Deze studio’s zijn bezig met grote franchises of nieuwe IP’s en die moeten vooral de massa aanspreken. Dit omdat het simpelweg goed verkoopt. Uit recente berichten bleek dat Sony de focus nog meer op blockbusters wil leggen, waarbij ze experimentele games en andere aparte titels niet langer zouden ‘ondersteunen’.

Vanuit een financieel perspectief op zich een logische redenatie, maar juist experimentele en kleinere unieke games kunnen een flinke aanwinst zijn. De vork lijkt echter toch iets anders in de steel te zitten, want Hermen Hulst – de baas van PlayStation Studios – heeft in gesprek met Gamesindustry.biz aangegeven dat ze hier nog steeds toegewijd aan zijn. Een divers portfolio is namelijk belangrijk voor Sony en daarvoor zijn niche games ook van belang.

“I think that the games that we make are as distinct and diverse as they can be. From Sackboy to Astro Bot to Dreams to these kind of games that you’re referring to, like The Last of Us Part 2 and Ghosts of Tsushima.

And you can bet that we will carry on making these games, because they are the heart and soul of what we do here at PlayStation studios. But at the same time, we are just as committed to making these quality experiences as we are to experimentation and to coming up with fresh ideas.

I am very interested in creating a diverse slate of titles. Actually, the shape or form that they come in are less interesting to me than the fact that they are differentiated, diverse and distinctive.”