MLB The Show 21 is voor het eerst niet alleen te spelen op een PlayStation-console, maar ook op de Xbox One en Xbox Series X|S. Digital Foundry heeft de verschillende versies onder de loep genomen en ondervond dat de PS5-versie beter uit de bus komt dan de Xbox Series X-versie.

Velen keken vreemd op toen eind 2019 bekend werd gemaakt dat de PlayStation Studios-titel MLB The Show multi-platform zou gaan en dat dat al in 2021 kon gebeuren. Afgelopen februari werd officieel onthuld dat MLB The Show 21 ook op de Xbox One en Xbox Series-consoles zou verschijnen. Microsoft gooide niet lang daarna flink wat zout in de wonden door MLB The Show 21 bij lancering beschikbaar te stellen voor Game Pass-abonnees.

Sony heeft ondertussen laten weten dat het niet hun keuze was dat de MLB The Show-reeks ook op de Xbox verschijnt. Het is de Major League Baseball-organisatie zelf die wil dat er meer gamers kunnen genieten van de serie.

Een kleine troost voor PlayStation-bezitters is dat de mannen van Digital Foundry erachter zijn gekomen dat MLB The Show 21 op de PlayStation 5 de beste versie is van allemaal. De Xbox Series X is op papier dan wel wat krachtiger, de honkbalsimulatie heeft daar wat meer last van framerate drops dan op de PS5. Dit kan je in de onderstaande video zien.