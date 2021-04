PlayStation Home blijkt toch meer geliefd te zijn dan men zou denken. In maart lieten een groep PlayStation 3-bezitters weten dat ze werkten aan een officeuze terugkeer van het sociale platform, maar ook Sony zelf heeft onlangs de registratie van het PlayStation Home handelsmerk verlengd tot 2028.

Nu zijn er nog een aantal fanatiekelingen opgedoken die werken aan een terugkeer van PlayStation Home, maar ditmaal moet het wel in Dreams gebeuren. In de onderstaande trailer kun je zien hoe men ‘Dreams Central’ tot leven heeft gebracht, wat een ‘social entertainment hub’ moet worden en tevens het gat moet opvullen wat met de sluiting van PlayStation Home is ontstaan.

Dreams Central moet volgens het team in 2022 verschijnen en men is van plan om onder andere interactieve achtbanen, botsauto’s, mini-golf, escape rooms en nog veel meer toe te voegen.