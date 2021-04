Sony heeft een nieuw handelsmerk vastgelegd voor wat zij de ‘Soho Engine‘ noemen. Dit heeft Gematsu ontdekt en gedeeld in een bericht op Twitter. In de registratie van het handelsmerk zelf is niks bijzonders terug te vinden, maar het is mogelijk dat de naam van de engine al wat meer verraadt.

Team Soho was indertijd namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van The Getaway en The Getaway: Black Monday; twee geliefde misdaadtitels die zich afspelen in hartje Londen. Een derde game was in ontwikkeling voor de PlayStation 3, maar die is in 2008 uiteindelijk geannuleerd en sindsdien ligt het IP stof te happen.

Het is enigszins speculeren, maar het zou goed mogelijk kunnen zijn dat SIE London Studio de Soho Engine gaat gebruiken om een terugkeer van The Getaway in te luiden. Tot er een aankondiging volgt is een korreltje zout echter wel aangeraden.