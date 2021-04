Starfield werd jaren geleden aangekondigd en destijds was de veronderstelling dat de game naar zowel de nieuwe PlayStation als de Xbox zou komen. In de tussentijd is er echter een hoop veranderd, want Microsoft is tegenwoordig eigenaar van ZeniMax en dus automatisch ook Bethesda en alles wat daar weer onder valt. De vraag sinds de overname is of Starfield, maar ook de nieuwe The Elder Scrolls, multiplatform releases zullen zijn of dat Microsoft voor exclusiviteit kiest.

Eerdere uitspraken van Microsoft suggereerden het laatste al en een nieuw gerucht doet dat bevestigen. Xbox Insider Rand al’Thor zegt in de laatste aflevering van de Xbox Two-podcast dat Microsoft en Bethesda hun uiterste best doen om de game eind dit jaar uit te brengen. De game is in feite klaar en momenteel wordt er volop gepolijst, zodat de game in topkwaliteit uitkomt. Hierbij stelt de insider ook dat het een Xbox-exclusive zal zijn.

Dit heeft hij begrepen van betrouwbare mensen, dus als dit klopt dan ben je als PlayStation-gamer aangewezen op de Xbox Series X|S.