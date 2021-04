Special | Aan de slag met Apex Legends Legacy – Het Battle Royale genre draait nu al enkele jaren mee en Respawn Entertainment is hier met Apex Legends een van de grote spelers in. De game is vooral geliefd vanwege de soepele gameplay, snelheid en intense schietgevechten. Er liggen inmiddels bijna acht seizoenen achter ons en het volgende seizoen wordt de grootste update tot nu toe, volgens Respawn althans. Seizoen 9 gaat onder de naam Legacy en brengt heel wat vernieuwingen met zich mee. Wij konden aan de slag met Apex Legends Legacy tijdens een sneak-preview en we kunnen gerust zeggen dat Respawn veel werk heeft verricht.

Valkyrie

Laten we allereerst maar de nieuwste Legend onder de loep nemen. Valkyrie is een Recon personage en heeft de meest directe link met Titanfall 2. Ze is immers de dochter van de beruchte Viper, die de bekende Northstar Titan bestuurt. Zij stapt nu echter uit de schaduw van haar vader en zo neemt Kairi Imahara – zoals ze echt heet – nu deel aan de Apex Legends spelen. Zoals we al aangaven is Valkyrie met name geschikt als een spotter vanwege haar Recon vaardigheden. Zo kan ze – net als andere Recon Legends – bakens scannen om de volgende locatie van de Ring uit te vogelen.

Haar speelstijl draait met name om haar jetpack, waardoor zij vooral in de lucht kan domineren. Met haar Passive kan ze in de lucht de jetpack activeren. Zo kan je tijdelijk even zweven en rondkijken of je vijanden ziet. Uiteraard kan je dit ook op een wat meer offensieve manier gebruiken. Je kunt tijdens het gebruik van je jetpack niet schieten, maar daarvoor komt de Tactical vaardigheid om de hoek kijken. Zo kan Valkyrie haar vijanden bestoken met een zwerm mini-raketten. Deze doen weliswaar niet zoveel schade, maar zorgen er wel voor dat de tegenstander gedesoriënteerd raakt. Je zou het effect kunnen vergelijken met wanneer je geraakt wordt door een Arc Star.

Tot slot hebben we haar Ultimate en dat is een erg interessante vaardigheid. Valkyrie beschikt namelijk over de vaardigheid zichzelf hoog de lucht in te lanceren. Teamgenoten kunnen zich vastkoppelen aan haar jetpack en zo ook het luchtruim kiezen. Wanneer jij en je team het hoogste punt in de lucht bereikt hebben, kan je verder vliegen. Deze vaardigheid kan je vergelijken met wanneer je uit de Dropship springt of gebruikmaakt van een Jump Tower. Valkyrie heeft daarnaast nog een extra voordeel wat we nog niet benoemd hebben: wanneer zij hoog in de lucht is, krijgt zij een unieke HUD en kan ze vijanden van bovenaf spotten. Deze informatie wordt ook gedeeld met jouw teamgenoten.

Arena’s: een tactische en intense modus

Met Apex Legends Legacy kunnen spelers aan de slag in een nieuwe modus genaamd Arena’s. Het Battle Royale aspect staat natuurlijk nog steeds centraal in de game in algemene zin, maar Arena’s stapt wat meer van dat concept af. Je speelt in een team van drie spelers tegen een ander team bestaande uit drie spelers en je hebt in deze modus altijd een eerlijk gevecht. Je speelt in rondes tegen elkaar en het eerste team dat wint met twee rondes verschil mag zichzelf het winnende team noemen. Het spel duurt minstens drie rondes en maximaal negen rondes. Wanneer je in ronde negen terechtkomt zal de laatste ronde een Sudden Death zijn en dan is het erop of eronder. Klinkt eenvoudig genoeg, toch? Toch komt er meer bij om de hoek kijken dan je denkt, want Arena’s is een zeer tactische variant op Apex Legends.

Arena’s maakt namelijk gebruik van valuta en je moet van te voren bepalen wat je aanschaft. Bij het begin van een match kies je allereerst je Legend. Eenmaal gekozen heb je dertig seconden de tijd om jouw uitrusting aan te schaffen. De eerste ronde begint iedereen met 550 Crafting Materials. Je hebt de keuze uit wapens, geneesmiddelen, granaten en Legend vaardigheden. Dat laatste is erg interessant omdat je normaliter gewend bent om je vaardigheden te gebruiken zo vaak als je wilt, wat nu dus niet het geval is. Wil je bijvoorbeeld vaker de scan van Bloodhound gebruiken? Dan kan je een extra scan aanschaffen. Je zult dus goed van tevoren moeten bepalen wat je nodig denkt te hebben, maar gaandeweg kun je ook weer nieuwe items aanschaffen.

Tijdens de rondes kan je namelijk meer Crafting Materials verdienen door je vijanden uit te schakelen. Ook zijn er Supply Bins te vinden voor meer geneesmiddelen, kan je Crafting Materials vinden en er zullen met enige regelmaat Supply Drops naar beneden vallen. Je vijanden weten uiteraard ook waar deze spullen zijn en dus zal er hard gevochten worden om meer crafting materiaal, wat dus voor een extra dimensie in de gevechten zorgt. Arena’s zal lanceren met twee unieke maps: Party Crasher en Phaserunner, maar ook bekende locaties uit King’s Canyon, World’s Edge en Olympus zullen worden toegevoegd. Deze maps roteren iedere 15 minuten en daardoor speel je dus continu op verschillende maps. Vooralsnog in een casual opzet, maar in de nabije toekomst zal er ook een Ranked variant van Arena’s verschijnen, zo heeft Respawn bevestigd.

Bocek boog en Olympus

Legacy wordt ook voorzien van een nieuw wapen, waarbij de scherpschutters hun hart kunnen ophalen. In dit seizoen kan je namelijk aan de slag met de Bocek boog en deze is zowel zeer accuraat als erg dodelijk. De boog wordt voornamelijk gebruikt voor mid-range gevechten en doet veel schade per pijl. Met de komst van de Bocek boog worden ook twee hop-ups voor dit wapen geïntroduceerd, die voor een compleet andere speelstijl zorgen. Allereerst kan je de Scatter Caps hop-up gebruiken die jouw schot uit elkaar splijt. Zo kan je de boog beter van erg dichtbij gebruiken als een soort shotgun. Naast Scatter Caps heb je nog Deadeye’s Tempo en deze zorgt voor een hogere schietsnelheid. Let wel op dat je de boog met de juiste timing aanspant en loslaat. Doe je dit niet, dan zal Deadeye’s Tempo niet werken.

Tot slot willen we nog even de eerste grote map update voor Olympus aanhalen. Het eens zo rustige Olympus is nu veranderd in een overwoekerd landschap. Een mysterieuze plant aan boord van een schip groeit door de hele map heen en er zijn ook wat nieuwe locaties bijgekomen. Ook keert de Vault uit World’s Edge terug op deze map en met de keycard kan je zeldzame loot bemachtigen. De ontwikkelaar heeft naast nieuwe locaties toegevoegd ook een aantal Jump Towers verplaatst en vervangen. Hiermee hoopt Respawn nieuwe rotaties te maken en zo andere Points of Interest meer aandacht te geven.

Uitkijken naar het komende seizoen

Het team van Respawn Entertainment heeft hard gewerkt aan Apex Legends Legacy en dat is overduidelijk te zien. Met de komst van Arena’s zal de Battle Royale-game nog aantrekkelijker zijn voor competitieve spelers die graag op hoog niveau spelen. De Ranked variant is er helaas nog niet, maar deze zal in de nabije toekomst worden toegevoegd. Valkyrie is een leuke toevoeging voor de beschikbare personages en zij zal dus ijzersterk zijn in de lucht. Ze is echter wel een personage dat zeker enige training vereist voordat je haar hele kit beheerst. Hetzelfde geldt voor de Bocek boog, maar deze is uiterst dodelijk in de juiste handen. Apex Legends Legacy zit boordevol content en wij zijn zeker enthousiast om aan de slag te gaan met het komende seizoen dat op 4 mei begint.