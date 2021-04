Frogwares heeft al eerder antwoord gegeven op verschillende vragen over Sherlock Holmes: Chapter One, maar hier houdt de ontwikkelaar het niet bij. Er is wederom een video verschenen met antwoorden op nieuwe vragen.

De video laat onder andere meer weten over Jon, de vriend van Sherlock Holmes en in hoeverre het zit met eventuele gevechten die je tegen zal komen tijdens je onderzoeken. Wat voor vragen er nog meer zijn gesteld kan je hieronder bekijken.

