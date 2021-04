In mei komen er weer nieuwe modellen uit van LG’s OLED en dus verwisselt de huidige generatie voor een zacht prijsje van eigenaar. Voor slechts €1039 ben je de trotse eigenaar van een prachtig OLED-scherm in de maat 55″, kopen? Dat kan hier bij Bol.com. OLED brengt ontiegelijk veel voordelen met zich mee en is eigenlijk het beste wat je momenteel kunt krijgen qua beeldtechniek voor je PS4 en PS5.

Dit model bevat alle toeters en bellen die je nodig hebt om next-gen ready te zijn, er zit HDMI 2.1 op, de tv ondersteunt 120fps, HDR, Dolby Vision en een speciale game mode zodat je geen last hebt van input-lag.