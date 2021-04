Planet Coaster is op pc al jaren de go-to vervanger van het ooit immens populaire Rollercoaster Tycoon. Toen de consoleversie van de game op de markt verscheen eind vorig jaar, kreeg de bekendheid van de game een serieuze opleving.

De game werd door reviewers, waaronder onze eigen Nando, geprezen om (onder andere) de simpliciteit van de besturing en de grafische presentatie. Zijn review van de PS5-versie was dan ook zeer lovend. Ondertussen is er al meermaals nieuwe content verschenen, waaronder ook betaalde uitbreidingen. Vanaf aanstaande donderdag voegen zich daar nieuwe thema uitbreidingen bij.

Je zult het wellicht al geraden hebben, maar één van de uitbreidingen staat volledig in het teken van de Ghostbusters, waarbij je nieuwe blueprints en thematische attracties mag verwachten. Deze uitbreiding kost €14,99 in de PlayStation Store. Daarnaast is er vanaf dezelfde dag ook een Studios uitbreiding beschikbaar voor €9,99. Hiermee kun je stuntshows en meer opstellen, waarmee je bezoekers zich altijd te midden van de actie bevinden.