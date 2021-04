De kans bestaat dat je nog nooit van je leven gehoord hebt van Xuan Yuan, maar eens moet toch de eerste keer zijn. Het is niet zo heel vreemd als je er nog nooit van gehoord hebt, want de franchise is voornamelijk een hit in het Oosten en dan vooral China.

Daar gooien de games van de Taiwanese ontwikkelaar Softstar al ruim 30 jaar hoge ogen. De Xuan Yuan games combineren Chinese mythologie met een aanlokkelijk uitziende, historische setting. Dit jaar wordt de eerste stap gezet om de franchise ook in het Westen meer bekendheid te geven en dit gebeurt met de lokalisatie van Xuan Yuan Sword 7 voor de PlayStation 4.

De game was vorig jaar al te vinden op pc via Steam, maar scoorde daar niet geweldig omdat de game nogal kort bleek te zijn in vergelijking met zijn voorgangers.