Uitgever en ontwikkelaar Gamecom Team heeft de release van een nieuwe, zeer schattig uitziende avonturen/platformgame aangekondigd. Babol the Walking Box zal eerst in de zomer via Steam te downloaden zijn en zal op een later tijdstip ook voor de console uitkomen.

Helaas werd er inhoudelijk niet geweldig veel bekendgemaakt over de game, maar in de trailer hieronder krijgen we wel alvast een voorproefje van de gameplay en wat voor verschillende werelden en omgevingen we mogen verwachten.