Er zijn sinds de laatste showcase twee Resident Evil 8: Village demo’s verschenen, maar die waren in een beperkte periode te spelen. Wat onhandig als je dit graag wilde proberen maar er op die momenten geen tijd voor had. Voor de release van de game daar is zal er nog een demo volgen en die kende ook een beperking.

In eerste instantie zou die demo – beschikbaar vanaf 2 mei – voor 24 uur te spelen zijn. Elke speler krijgt dan 60 minuten de tijd in deze demo, maar Capcom is daar enigszins op teruggekomen. De beperkte speelduur is nog steeds aan de orde en staat op 60 minuten, maar je bent nu niet meer aan de datum van 2 mei gebonden.

Capcom heeft aangekondigd dat deze nieuwe demo in plaats van 1 dag een hele week te spelen zal zijn. Je krijgt dus meer vrijheid in wanneer je in de demo duikt. Meer weten over onze bevindingen met de game? Check dan hier onze preview. Meer weten over de game in het algemeen? Dan kan je hier terecht.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021