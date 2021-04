Lost Soul Aside werd in 2016 aangekondigd en in 2018 kregen we de laatste trailer te zien. Gezien de lange stilte is de game een beetje in vergetelheid geraakt, maar de ontwikkeling is nog altijd volop bezig. UltiZero Games heeft nu na jaren van stilte eindelijk weer wat beelden gedeeld en het gaat gelijk om een lange gameplayvideo.

In deze video van 18 minuten zien we Kazer, het hoofdpersonage, volop vechten met allerlei soorten vijanden. Het ziet er best wel spectaculair uit, dus check het zeker even. Lost Soul Aside is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, maar kijk er niet gek van op als de game ook naar de PlayStation 5 komt.

Wanneer Lost Soul Aside uitkomt is op dit moment nog niet bekend.